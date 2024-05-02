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Ротенберг — о голкипере Плешкове: я видел многих вратарей, но такого не помню

Ротенберг — о голкипере Плешкове: я видел многих вратарей, но такого не помню
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Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после победного матча со сборной Казахстана (1:0) в рамках Большого тура оценил игру голкипера национальной команды Артемия Плешкова.

«Я на всех играх сборной лично присутствовал с 2014 года, видел многих вратарей, которые играли в сборной впервые. Я не помню, кто из вратарей с этого года первые матчи провёл на „ноль“. Да, начало было тяжёлое, хорошая работа Максима Соколова, его немного успокоили. За счёт правильной игры сыграть на „ноль“ в первом матче дорогого стоит. Это хороший знак для нас, у нас сильные вратари», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура:

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).
6 мая – Россия — Беларусь (Омск);
9 мая – Россия — Беларусь (Тула);
11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

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