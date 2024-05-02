Вратарь Руслан Хажеев: с Кузнецовым в «Каролине» мы бы нашли общий язык

Бывший вратарь «Трактора» Руслан Хажеев оценил свои шансы пробиться в НХЛ. Ранее 19-летний голкипер подписал трёхлетний контракт новичка с «Каролиной». Прошлый сезон Хажеев провёл в составе «Белых Медведей» в МХЛ.

– Как оцените вратарскую линию «Каролины»? Есть ли шансы пробиться в НХЛ?

– В том году три основных вратаря были травмированы, от этого никто не застрахован. Поэтому всё будет зависеть от моей игры. Если я буду доказывать на уровне АХЛ и Ист-Кост, то будет шанс сыграть в НХЛ.

– С Петром Кочетковым знакомы?

– Нет. Он мне нравится как вратарь, я следил за его карьерой, и было бы приятно познакомиться.

– В «Каролине» много других россиян, в том числе Евгений Кузнецов…

– Да, Кузнецов и Димка Орлов. Василий Пономарёв в АХЛ. Ещё Глеб Трикозов подписал контракт, я с ним пересекался в сборной.

– С Кузнецовым было бы интересно сыграть в одной команде?

– Да, было бы здорово. Мы бы нашли общий язык, — цитирует Хажеева «РБ Спорт».

В 28 матчах регулярного чемпионата МХЛ за «Белых Медведей» голкипер одержал 16 побед с 92,7% отражённых бросков. Также в активе Хажеева одна игра в ВХЛ за «Челмет» с 95,8% отражённых бросков.