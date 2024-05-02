Двукратный обладатель Кубка Гагарина высказался о перспективах Гатиятулина в «Ак Барсе»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о перспективах главного тренера Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе», при его назначении.

«Анвар – сильный специалист. Он на все аспекты будет обращать внимание, не только на оборону. На ней строится игра, но надо смотреть, с кем ты идёшь дальше, с кем ты будешь играть в атаке. Должен соблюдаться баланс: нельзя бегать в нападение, не имея надёжных тылов. Игра, может быть, станет зрелищной, но она не будет приносить очков и результата. Я считаю, что для «Ак Барса» Гатиятулин является хорошим вариантом. Он специалист с амбициями, который хочет расти, уже показывал результат. Да, с «Трактором» не сложилось, бывает. Для него это будет новый вызов, возможность проявить себя и показать, что те результаты, которые были достигнуты в прошлом, можно подтвердить с более серьёзными исполнителями.

Думаю, что регулярный сезон «Ак Барс» проведёт достаточно уверенно, но здесь самым главным показателем будет плей-офф. Это основная задача, которая будет стоять перед Анваром. Много игроков, которые делали результат до этого, могут покинуть клуб, поэтому надо смотреть, с кем «Ак Барс» будет идти дальше. Может быть, это будет задача для построения новой чемпионской команды, с новыми именами», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.