Коньков — о Кравце: ждать у моря погоды и быть службой спасения — не самый лучший вариант

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил назначение Михаила Кравца на пост главного тренера «Куньлуня».

«Человек определяет, какие варианты у него есть на сегодняшний день. Я считаю, что Михаил опять может показать результат и в дальнейшем будет определять свою судьбу. Есть работа – уже хорошо. А ждать у моря погоды и быть службой спасения – не самый лучший вариант. Есть подписанный контракт, человек будет готовить команду с самого начала сезона. Это лучше, чем присоединяться по ходу», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Кравец начинал прошедший сезон в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат, и был уволен по ходу плей-офф.