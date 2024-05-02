Известный агент: в России в силовой хоккей не дают играть. В Америке игра зрелищнее

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что в НХЛ хоккей является более силовым и зрелищным чем в КХЛ.

— В чём заключается разница в силовой игре у нас в России и в Северной Америке? Где игра более зрелищная?

— Конечно, в Северной Америке. У нас в силовой хоккей не дают играть, непонятно как определяя правила выполнения приёмов. Было бы очень интересно увидеть список этих требований к оценке силовой борьбы. Потому что очень часто мы видим: те силовые приёмы, за которые наши игроки получают минуты штрафа, являются совершенно чистыми приёмами в Северной Америке. А те силовые приёмы, к которым лично у меня возникают вопросы — просто из-за знания подхода к оценке в Северной Америке, — которые у нас преподносят как хайлайты, те моменты, на которые стоит обращать внимание, на мой взгляд, этого недостойны.

Возьмите силовой приём Панарина [на Ти Джее Оши во втором матче серии с «Вашингтоном»], к примеру. Если человек опустил голову и его бьёт соперник, то это проблемы того игрока, который опустил голову, а не того, который бьёт. В оценке исходите не из того, что кто-то несчастный. Всегда говорилось: «голову вверх», «не опускай голову», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.