Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юров: Капризов — 2-й, 3-й по популярности в России после Овечкина, наравне с Кучеровым

Юров: Капризов — 2-й, 3-й по популярности в России после Овечкина, наравне с Кучеровым
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью североамериканскому изданию The Athletic ответил на вопрос, насколько популярен в России нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капрзиов.

— Насколько популярен Капризов сейчас в России и общаетесь ли вы с ним?

— Думаю, Кирилл сейчас на втором или третьем месте по популярности после Александра Овечкина, но наравне с Никитой Кучеровым. Трудно общаться по ходу сезона, потому что у нас напряжённый календарь, и в первую очередь мы должны как следует восстанавливаться, — заявил Юров.

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи.

Напомним, в 2022 году Юров был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в первом раунде под общим 24-м номером.

Материалы по теме
Фото
«Миннесота» поздравила нападающего «Металлурга» Юрова с победой в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android