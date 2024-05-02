Юров: Капризов — 2-й, 3-й по популярности в России после Овечкина, наравне с Кучеровым

Нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью североамериканскому изданию The Athletic ответил на вопрос, насколько популярен в России нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капрзиов.

— Насколько популярен Капризов сейчас в России и общаетесь ли вы с ним?

— Думаю, Кирилл сейчас на втором или третьем месте по популярности после Александра Овечкина, но наравне с Никитой Кучеровым. Трудно общаться по ходу сезона, потому что у нас напряжённый календарь, и в первую очередь мы должны как следует восстанавливаться, — заявил Юров.

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи.

Напомним, в 2022 году Юров был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в первом раунде под общим 24-м номером.