Экс-игрок «Динамо» — о Миронове: надо менять обстановку для того, чтобы двигаться вперёд

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал подписание экс-капитаном бело-голубых защитником Андреем Мироновым контракта со «Спартаком».

«Спокойно отношусь к этому. Нужно понимать, почему не оставили Андрея в «Динамо». Видимо, были на то причины. Появился вариант в Москве. Хоккеистам надо менять обстановку для того, чтобы двигаться вперёд. Для обеих сторон это лучший вариант.

Если есть возможность играть за команду, устраивают условия, тренерский штаб устраивает, тогда играет. А если есть моменты, которые не могут решиться, то надо искать возможности и варианты, где тебе будет комфортно», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.