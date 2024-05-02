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Даррен Диц выразил слова благодарности болельщикам ЦСКА

Даррен Диц выразил слова благодарности болельщикам ЦСКА
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Защитник Даррен Диц выразил слова благодарности болельщикам ЦСКА. Напомним, сегодня 30-летний игрок обороны в результате обмена перешёл из армейского клуба в омский «Авангард».

«Дорогие болельщики! Наверное, вы уже слышали новость, что я покидаю ЦСКА. Я хочу выразить вам благодарность за поддержку все эти три сезона. Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Было большой честью надевать майку великого клуба ЦСКА. Я наслаждался каждой игрой. Прощаться не будем, до встречи!», — заявил Диц.

Права на видео принадлежат ХК ЦСКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц сыграл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

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