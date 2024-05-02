Никита Гребёнкин рассказал о подписании контракта с «Торонто»

Нападающий Никита Гребёнкин рассказал о том, почему решил подписать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», а не оставаться в КХЛ в «Металлурге».

— Почему решили после этого сезона ехать в «Торонто»?

— Хочу попробовать пробиться в НХЛ. Тем более сейчас, когда выигран трофей с «Магниткой», сделано дело, порадовали наших болельщиков.

— Не боитесь жёсткой конкуренции?

— Я не самоуверенный человек, но, наверное, очень уверенный в себе. Мне это должно помочь.

— «Торонто» с момента драфта активно контактировало с вами?

— Конечно, у нас есть какие-то телефонные разговоры, видеоразговоры, где мне подсказывают по моей игре, по всяким нюансам — как подъехать к шайбе, как ее отобрать, где можно полезть к воротам. Это интересно.

— Насколько сильно «Металлург» уговаривал вас остаться на следующий сезон?

— Конечно, с «Металлургом» шли переговоры. Это мой родной клуб, моя любимая команда. Я здесь вырос как человек, как спортсмен. Переговоры велись, но так получилось, что у меня очень большое желание поехать в НХЛ, — сказал Гребёнкин в интервью «Известиям».

27 апреля стало известно, что «Металлург» расторг контракт с форвардом, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ. При этом права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остались у «Магнитки». Гребёнкин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков.