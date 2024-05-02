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Защитник «Нефтехимика» назвал самые хоккейные города России

Защитник «Нефтехимика» назвал самые хоккейные города России
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Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие города России считает самыми хоккейными.

«Если непредвзято, то это более промышленные города: Череповец, Нижнекамск, Магнитогорск. Это не самые большие города, но хоккейные. Понятно, что в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани тоже любят хоккей, но там много других видов спорта, и это мегаполисы. Например, я был в Сочи, и людям там по барабану на этот хоккей. Да, там есть болельщики со стажем, но таких немного», — сказал Хохлов в интервью Legalbet.

Напомним, «Нефтехимик» завершил сезон-2023/2024 на этапе регулярного чемпионата, так как занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. До восьмой строчки нижнекамцам не хватило двух очков.

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