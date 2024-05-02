В «Торпедо» огласили фамилию нового генерального менеджера клуба

На пост генерального менеджера хоккейного клуба «Торпедо» назначен Вадим Аверкин, сообщает пресс-служба клуба.

46-летний специалист имеет за своей спиной богатый спортивный опыт — как в качестве игрока, так и в качестве функционера. После завершения спортивной карьеры Аверкин возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в профсоюзе игроков КХЛ, был помощником главного тренера китайского «Ценг Тоу», а также занимал пост генерального менеджера «Дизеля». Вскоре Аверкин занял пост спортивного директора «Адмирала». При нём дальневосточный клуб за два сезона добился лучшего результата в своей истории, впервые пробившись во второй раунд Кубка Гагарина.

Напомним, ранее нижегородский клуб покинул Максим Гафуров, который стал заместителем председателя правительства Нижегородской области.