Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Торпедо» огласили фамилию нового генерального менеджера клуба

В «Торпедо» огласили фамилию нового генерального менеджера клуба
Аудио-версия:
Комментарии

На пост генерального менеджера хоккейного клуба «Торпедо» назначен Вадим Аверкин, сообщает пресс-служба клуба.

46-летний специалист имеет за своей спиной богатый спортивный опыт — как в качестве игрока, так и в качестве функционера. После завершения спортивной карьеры Аверкин возглавлял департамент по работе с ВХЛ и МХЛ в профсоюзе игроков КХЛ, был помощником главного тренера китайского «Ценг Тоу», а также занимал пост генерального менеджера «Дизеля». Вскоре Аверкин занял пост спортивного директора «Адмирала». При нём дальневосточный клуб за два сезона добился лучшего результата в своей истории, впервые пробившись во второй раунд Кубка Гагарина.

Напомним, ранее нижегородский клуб покинул Максим Гафуров, который стал заместителем председателя правительства Нижегородской области.

Материалы по теме
Генменеджер «Торпедо» Гафуров покинул клуб и вошёл в администрацию Нижегородской области
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android