В Канаде растёт новый суперталант. Кто такой Коннор Бедард и почему он опасен для Мичкова

Когда минувшей зимой русский вундеркинд Матвей Мичков, будучи одним из самых юных игроков на турнире, доминировал на юношеской Олимпиаде в Лозанне, в хоккейном мире о нём заговорили как о ещё одной русской звезде для НХЛ и потенциальном первом номере драфте. Невероятный технарь из Перми настолько впечатлил Романа Ротенберга, что менеджер СКА сделал всё, чтобы увезти его из сильнейшей школы страны в Санкт-Петербург. Мичков выдал такой роскошный турнир, что некоторые и вовсе заранее короновали россиянина как безальтернативного первого номера драфта 2023 года. Однако, разумеется, это не так. Прямо сейчас у Мичкова уже есть опасный конкурент, и он, как и Матвей, невероятно талантлив. Помешать россиянину стать первым пиком может канадец Коннор Бедард.

В России растёт новая суперзвезда. Матвею Мичкову 15 лет, а о нём уже говорят в НХЛ Это он был лучшим на юношеской Олимпиаде. Похоже, что в 2023 году первым номером драфта НХЛ будет россиянин.

Да, ещё один Коннор, ещё один потенциальный суперцентр и ещё один хоккеист, которого канадские журналисты перманентно будут сравнивать с Кросби, Макдэвидом и размышлять о том, достоин ли он изрядно надоевшего всем ярлыка Next One. Можно ли, а главное нужно ли говорить, что 15-летний пацан непременно станет звездой НХЛ и рассматривать его под микроскопом, судите сами. Но в Канаде это делать никогда не боялись и уже в прошлом сезоне размышляли, в кого могут вырасти тогда ещё 13-летние финн Арон Кивихарью и другой канадец Беркли Каттон. О чём вообще говорить, если тот же Макдэвид лет с 9 лет завалил хоккейный YouTube своими роликами, от которых любой канадский болельщик мгновенно приходил в экстаз.

Бедард впервые попал на радары к скаутам в 13 лет и с тех пор с них не пропадает. В марте Коннор стал седьмым игроком в истории CHL, получившим исключительный статус, позволяющий играть в одной из трёх канадских «юниорок» до наступления 16 лет. Примечательно, что Коннор стал первым хоккеистом с заветным пропуском, который будет играть в Западной хоккейной лиге. Ранее пятеро «избранных», включая Макдэвида и Тавареса, играли в Онтарио. Ещё один канадец Джо Велено был представителем Лиги Квебека. Теперь и WHL не будет чувствовать себя в некотором роде неполноценной на фоне двух конкурентов из триады.

Решение о выдаче своеобразного VIP-пригласительного в CHL принимает специальная комиссия Федерации хоккея Канады, которая начинает пристально следить за жизнью хоккеиста сразу после получения от него заявления на Exceptional Status. И если вы думаете, что при вынесении решения люди из Hockey Canada смотрят только на игровые аспекты, то несколько заблуждаетесь.

Конечно, если брать все метрики, то хоккейные навыки будут первым компонентом, на который обращают внимание комиссия. Однако они далеко не всегда являются ключевыми и определяющими при вынесении вердикта. На хоккеиста смотрят не только на льду, но и в быту. Функционерам важно убедиться, что вундеркинд сможет жить весь сезон в отрыве от родных и близких, проводя почти всё время с пацанами постарше. Поэтому подавляющая часть собеседований и анкетирование с претендентом идёт не столько на хоккейные, сколько на отвлечённые темы. Так что чем будет питаться малыш Коннор во время сезона, было интересно не только его маме и бабушкам.

Коннор Бедард Фото: twitter.com/WHLPats

Смотрят и на то, насколько раскованно ведёт себя вундеркинд перед камерой. Видеоинтервью является важной частью своеобразного теста на зрелость. К слову, безболезненно пройти этот этап Бедарду помог другой канадский талант Шейн Райт, получивший Exceptional Status на год раньше Коннора. Топ-проспект из Онтарио подсказал Бедарду, что во время съёмок желательно всё время смотреть в камеру и не отводить глаз, а также рассказал всю подноготную и что примерно хотят от тебя слышать функционеры. Красивый жест, ничего не скажешь. О том, насколько важны околохоккейные вещи и бытовуха, может рассказать главный соперник Райта на драфте 2022 года Мэттью Савой, подавший заявление в Hockey Canada одновременно с ним. Именно он мог стать первым хоккеистом в WHL с исключительном статусом, но в итоге получил от ворот поворот во многом из-за ментальной незрелости.

Следующие три сезона Бедард проведёт в «Реджайне», забравшей его под первым номером на драфте WHL. Для команды, которая последние два сезона скорее мучилась, чем играла, Коннор стал чем-то вроде фуры, перевернувшейся с одним, но таким огромным пряником. Здесь от него будут ждать как минимум 60 очков за сезон и доминации над более взрослыми соперниками. Впрочем, как и любая другая потенциальная канадская звезда, Бедард уже по детям уничтожал всё живое, играя против соперников на несколько лет старше. В прошлом сезоне Коннор стал лучшим бомбардиром местного миджета, где его ближайшем преследователем был хоккеист на три года старше. 84 очка в 36 матчах — шикарные цифры.

Сейчас, по мнению генерального менеджера «Реджайны» Джона Паддока, сильнейшее качество Бедарда — это бросок, который он неожиданно сильно прокачал после травмы. Два года назад праворукий пацан из Ванкувера сломал правую кисть, которая у игрока с правым хватом считается «нижней» и по факту вспомогательной рукой, не выполняющей ключевое выталкивающее движение при кистевом броске. За два месяца с переломом правой кисти Бедард так продуктивно поработал с левой кистью и «верхней» рукой, что это оказало чудодейственный эффект на его бросок в целом.

На первый взгляд, у Бедарда достаточно скромный рост — 173 сантиметра. Но, во-первых, он ещё несколько лет будет расти, а во-вторых, при этом росте он уже весит 75 килограммов. Несколько комично, что директор по скаутингу «Эдмонтон Оил Кингз», против которого будет играть в новом сезоне Коннор, назвал Бедарда «маленьким танком» и предположил, что, когда он «сложится», по комплекции будет напоминать Стивена Стэмкоса. Если посмотреть на нарезки Бедарда в YouTube, то его действительно очень трудно оттереть от шайбы даже более крупным соперникам благодаря сильному корпусу и ногам. При этом он редко несётся, как всё тот же танк, и на льду кажется очень юрким. И вряд ли в WHL его физический компонент резко изменится в худшую сторону или просядет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте компании TSN.

Подкупает в игре в игре Бедарда и техника в сочетании с умением сыграть эффективно. У Коннора, в отличие от уже звёздного тезки, нет огромной скорости, на которой он мог бы в случае чего банально объезжать соперников. И поэтому его игра на 90% строится на поиске нестандартных решений и хорошей работе рук, за счёт которых он и предпочитает обыгрывать.

Кто сильнее — Мичков или Бедард? Даже попытаться ответить на этот вопрос прямо сейчас нереально. Хотя бы потому, что у канадца, в отличие от Матвея, ещё не было ни одного более-менее статусного международного турнира в карьере. И Мичков, и Бедард следующий сезон проведут в лигах U21. Ясно одно — все три сезона перед драфтом эксперты и журналисты будут сталкивать двух суперталантов лбами, пытаясь найти ответ на вопрос. А первые выводы, скорее всего, можно будет сделать уже в ноябре на Мировом Кубке вызова U17, который носит титул неофициального чемпионата мира.