Четыре гола «Колорадо» за две с половиной минуты! Худобин пропустил с первого же броска

«Даллас» в серии с «Колорадо» забивал пачками – в четвёртом матче «звёзды» за четыре с небольшим минуты первого периода вырвались вперёд 3:0, а затем добавили ещё две шайбы за 32 секунды в третьем периоде. Что ж, сегодня, когда у них был шанс выйти в финал Запада, всё перевернулось на 180 градусов, и уже «Колорадо» накрыло соперника голевой лавиной.

Всё началось со странного решения тренера «Далласа» Рика Боунесса поставить в состав Бена Бишопа, хотя ещё утром он говорил, что тот не может играть из-за травмы. Да и был ли смысл заигрывать Бишопа, когда у команды есть Антон Худобин, который в этом плей-офф играет блестяще и пока не давал повода в себе усомниться?

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«Колорадо» и вовсе остался без двух основных вратарей Филипа Грубауэра и Павла Францоуза, и на лёд вышел Майкл Хатчинсон – 30-летний голкипер, чей опыт в плей-офф насчитывал меньше 10 минут. Впрочем, это было не проблемой, ведь «звёзды» начали так, что Хатчинсон вполне мог поспать в воротах, выпить чашечку кофе и всё равно не пропустить. Вся игра всё равно проходила в зоне «Далласа».

Бишоп был совершенно не готов вступать в бой и делал одну ошибку за другой. «Даллас» выглядел не лучше – абсолютно разобранная команда с зияющими дырами в обороне. Голевой концерт «Колорадо» начал Пьер-Эдуар Бельмар на пятой минуте, замкнув передачу Логана О’Коннора в быстрой контратаке.

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На 12-й минуте Андре Бураковски сделал счёт 2:0, после чего последовали голы Натана Маккиннона, Назема Кадри и Микко Рантанена – четыре гола за две минуты 36 секунд – всего на секунду больше рекорда НХЛ, установленного «Монреалем» в матче с «Торонто» в 1944 году! Диктор не успевал объявлять авторов голов, как тут же следовал ещё один! При счёте 4:0 в пользу «Колорадо» Бишопа сменил Худобин, который пропустил с первого же броска.

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«Даллас» не нанёс и 10 бросков, когда «Колорадо» потревожил ворота соперника больше 30 раз. Небольшую надежду на спасение дал гол Джо Павелски, который после передачи Янмарка вырвался на оперативный простор и в ближнем бою переиграл Хатчинсона.

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«Даллас» немного активизировался и выровнял игру, устраивал постоянные стычки у ворот, но и «Колорадо» больше не спешил вперёд на всех парах. Миро Хейсканен реализовал большинство в концовке второго периода, но вместо того, чтобы начать камбэк, «Даллас» пропустил в следующей смене после грубой ошибки Клингберга в своей зоне.

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Несмотря на все передряги, «Даллас» нельзя было списывать со счетов, слишком уж непредсказуемой и сумасшедшей получается эта серия. За пять с лишним минут до конца матча совершил финальный рывок – Джейми Бенн на добивании послал шайбу в сетку, сократив отставание до трёх шайб. Худобин тут же отправился на скамейку, «звёзды» бросили все силы, чтобы отыграться, но «Колорадо» выстоял.

Без очков у «лавин» осталось только четыре человека, а Маккиннон увеличил свой отрыв в гонке бомбардиров. Он набирает очки в 13 матчах подряд – в последний раз такая впечатляющая серия на старте плей-офф удавалась Марку Мессье в 1994 году.

Александр Радулов сегодня заработал «-3» — за последние два матча его показатель полезности составляет «-6». Без минусов у «звёзд» сегодня осталось только пять человек. «Первые 10 минут мы были посмешищем, отвратительно играли, и дело тут не в наших вратарях», — хмуро заключил Эндрю Кольяно. Ещё один такой матч может дорого обойтись «Далласу».