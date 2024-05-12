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Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 12 мая 2024, счёт 4:3, 4-й матч 2-го раунда плей-офф НХЛ

Гол Кузнецова и пас Свечникова помогли «Каролине» впервые в серии обыграть «Рейнджерс»
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5)     2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5)     2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:04 (5x5)     3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5)     3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5)     3:3 Лафреньер (Зибанеджад, Труба) – 42:04 (5x5)     4:3 Шей (Терявяйнен, Свечников) – 56:49 (5x4)    

В составе победителей отличились российский форвард Евгений Кузнецов, Стефан Ноэсен, Себастьян Ахо и Брэди Шей. Результативная передача на счету Андрея Свечникова. Защитник Дмитрий Орлов не отметился голевыми действиями.

У гостей забили Уилл Кайлли, Баркли Гудроу и Алекси Лафреньер. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился в этой встрече результативными действиями, завершив её с показателем полезности — «-3». На счету голкипера гостей Игоря Шестёркина 27 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу сегодняшних гостей. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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