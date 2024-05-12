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Гол Кузнецова и пас Свечникова помогли «Каролине» впервые в серии обыграть «Рейнджерс»

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

В составе победителей отличились российский форвард Евгений Кузнецов, Стефан Ноэсен, Себастьян Ахо и Брэди Шей. Результативная передача на счету Андрея Свечникова. Защитник Дмитрий Орлов не отметился голевыми действиями.

У гостей забили Уилл Кайлли, Баркли Гудроу и Алекси Лафреньер. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился в этой встрече результативными действиями, завершив её с показателем полезности — «-3». На счету голкипера гостей Игоря Шестёркина 27 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу сегодняшних гостей. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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