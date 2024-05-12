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Колорадо Эвеланш – Даллас Старз, результат матча 12 мая 2024, счет 1:4, 1/4 финала плей-офф НХЛ 2023/2024

Пас Дадонова на победный гол помог «Далласу» обыграть «Колорадо» и выйти вперёд в серии
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В ночь с 11 на 12 мая мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии — 2-1 (3:4 OT, 5:3, 4:1).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Хейсканен) – 18:39 (5x5)     1:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 30:24 (5x5)     1:2 Сегин (Дадонов, Стил) – 35:13 (5x5)     1:3 Сегин (Дюшейн, Бенн) – 58:23 (en)     1:4 Стэнковен (Робертсон, Хинц) – 59:32 (en)    

На 19-й минуте первую шайбу в матче забросил нападающий «Старз» Логан Стэнковен. На 31-й минуте форвард «Эвеланш» Микко Рантанен сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий «Далласа» Тайлер Сегин вновь вывел гостей вперёд с передачи российского форварда Евгения Дадонова. На 59-й минуте Сегин оформил дубль, поразив пустые ворота. Минутой позже свою вторую шайбу также в пустые ворота забросил Стэнковен.

Четвёртый матч серии плей-офф НХЛ между «Колорадо» и «Далласом» также состоится в Денвере в ночь с 13 на 14 мая мск, пятая игра пройдёт в Далласе в ночь с 15 на 16 мая мск.

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