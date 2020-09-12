Кучеров сорвался и рубанул соперника клюшкой по ногам. Едва не началась массовая драка

Третий матч финальной серии Восточной конференции превратился настоящий выплеск эмоций, которые временами били просто через край. К удивлению многих, инициатором выяснения отношений стал самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров.

Российский нападающий «Тампы» в концовке матча отметился поступком, который спровоцировал массовую потасовку: Кучеров преследовал убегающего к пустым воротам форварда «островитян» Жана-Габриеля Пажо, а затем ударил по нему клюшкой.



Это не помешало канадцу забросить шайбу, после чего на льду разгорелась потасовка с участием лидеров команд. От «молний» в выяснении отношений, помимо Кучерова, приняли участие Виктор Хедман и Михаил Сергачёв. От «Айлендерс» выступили Пажо и Кэл Клаттербак. Все игроки были наказаны дисциплинарными штрафами.

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«Кучеров соперничал, пытался догнать. Мне казалось, что он просто пытается дотянуться клюшкой до шайбы, поэтому он просто слегка задел мою ногу. Он был не слишком близко. Не думаю, что здесь есть что-то личное. Мы же в финале конференции, ставки высоки, все хотят выиграть. Каждая команда отдаёт все силы и играет максимально жёстко. Все играют друг за друга. У нас в «Айлендерс» настоящее братство и вы смогли в этом убедиться сегодня», — сказал после матча Пажо.



«Не знаю, соперничество ли это, но мы не нравимся «Айлендерс». Они нас не любят, мы отвечаем взаимностью», — сказал Михаил Сергачёв.

«Мы передали соперникам победу. Она была в подарочной упаковке», — хитро заметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Пажо получил грязный удар от Кучерова. В прошлом матче Барклай Гудроу толкнул в затылок Брока Нельсона, но за это не было даже малого штрафа. Это такая шутка от лиги, которая якобы заботится о здоровье хоккеистов. А теперь ещё один образец грязной игры, и это печально, потому что Кучеров — чрезвычайно талантливый игрок. У него не было причин опускаться до такого. Это непростительно. В четвёртом матче арбитры должны хорошо поработать, чтобы игра не вышла из-под контроля. Никто не ждёт, что Кучерова дисквалифицируют», — отметил автор блога Eyes Оn Isles Мэтт О'Лири.