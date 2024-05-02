Sportsnet назвал Панарина ключевым игроком для «Рейнджерс» в серии с «Каролиной»

Канадский портал Sportsnet назвал российского нападающего Артемия Панарина ключевым игроком для «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Каролиной Харрикейнз».

«Панарин своим голом в первой игре с «Вашингтоном» ясно дал понять, что мы не увидим повторения его неудачной игры прошлой весной, когда звёздный нападающий был тенью в семи играх серии с «Нью-Джерси Дэвилз». Он заложил основу для продуктивного плей-офф в этом году, набрав в сезоне рекордные для себя 120 очков, благодаря обновлённому вниманию к своим атакующим навыкам.

В серии с «Каролиной», командой, в которой есть несколько динамичных снайперов, Панарину придется играть ещё лучше, если «Рейнджерс» хотят выйти победителями противостояния.

Одной из ключевых областей будет игра в формате «пять на пять». Один из голов Панарина в первом раунде и два из его трёх очков пришлись на игру в большинстве, но сможет ли Панарин показать себя в равных составах?» — сказано в статье.