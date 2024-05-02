Николай Заварухин рассказал, чем двоюродный брат Алексей отличается от него

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос, чем наставник «Трактора» и его двоюродный брат Алексей отличается от него.

— В чём вы с Алексеем Борисовичем схожи и чем различаетесь?

— Думаю, он более весёлый — на лавке ведёт себя по-другому. А я, наоборот, построже. Об остальном, наверное, лучше со стороны судить.

— Насколько часто по жизни общались?

— Частенько переписывались, созванивались, когда он ещё в «Спартаке» работал, в молодёжке работал. Стараемся всегда держать контакт, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» завтра, 3 мая, в 08:00 мск.