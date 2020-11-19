Карьеру Никишина могли закончить врачи. А сейчас Знарок делает из него топового игрока

Так уж сложилось, что Олег Знарок и хоккеисты до 20 лет — прямые, которые практически не пересекаются. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина никогда не отличался повышенным вниманием к молодёжи и всегда предпочитал делать ставку на состоявшихся хоккеистов, зачастую собирая команду «для тех, кому за 30». Его «Динамо» перманентно было самым зрелым и опытным коллективом на всём кахаэловском пространстве и совпадение ли то, что его «Спартак» сейчас — самая возрастная российская команда лиги? Примечателен и другой факт: по большому единственным молодым талантом, которого открыл миру Олег Знарок за последние 10 лет работы, стал только Андрей Миронов. И поэтому, появление 18-летнего масочника Александра Никишина, никогда не игравшего даже по «вышке», в первой паре «Спартака» прошлым летом казалось чем-то эфемерным и нереальным. Чем же он так зацепил консервативного наставника?

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Я не перестаю повторять, что защитники типа Никишина в России — это штучный товар. Играя в МХЛ за «Крылья» спартаковец был эдакой жёсткой смесью Кирилла Кольцова в теле Никиты Задорова, хитующей всех без разбора и обожавшей убегать в атаку на месте крайнего нападающего. Что сразу бросается в глаза: при почти двух метрах роста и весе под центнер Никишин здорово катается и, в отличие от защитников с подобными габаритами, ни разу не выглядит неповоротливым. А ещё у Никишина шикарные для защитника руки, нестандартное мышление и классный бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

По большому счёту у Александра всего лишь один явный минус – он частенько теряется при позиционной обороне. По МХЛ Никишин регулярно заигрывался в нападение и играл слишком рискованно, что приводило к грубым ошибкам. Но покажите мне атакующего защитника, который не грешит этим? Глядя на игру Никишина за «Крылья» было неудивительно, что в Америке его называли русским Пи Кеем Суббэном.



«Спартак» прибрал к рукам талантливого защитника позапрошлым летом. Тогда Знарок взял его на сбор с основной командой и мгновенно закинул в первую пару красно-белых. Дебют за «Спартак» вышел мощным: Никишин в первом же матче c «Литвиновым» расколол кого-то из игроков соперника, отправил его в нокдаун и нашёл себе приключения — чехи порыв россиянина не оценили и известный по выступлениям за «Слован» Юрай Микуш через несколько смен побежал выбивать дурь из «масочника». В итоге словак стал пробником для боксёрских скиллов Никишина, заложенных в детстве – отец защитника мастер спорта по боксу. Для русского Суббэна взрослый хоккей начался с «5+20», однако Знарок, кажется, уже с первых матчей понял, что нашёл «своего человека».

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

В прошлом сезоне Никишин сыграл в КХЛ почти три десятка матчей и даже отметился ассистом в серии против «Динамо», а весной подписал новый трёхлетний контракт со «Спартаком» и неожиданно для всех пропал из состава красно-белых и летом не был вызван на сбор «молодёжки» в Сочи.

Всё дело в том, что летом у Александра нашли проблемы с сердцем, которые насторожили российских врачей и вообще могли закрыть ему дорогу в профессиональный спорт. Осенью КХЛ не выдала Никишину медицинский допуск и защитнику пришлось летать в Германию на углубленное обследование, показавшее, что у него нет противопоказаний и только тогда лига дала проспекту «Каролины» зелёный свет. Вполне возможно, что из-за этой истории Александр и ушёл чуть ниже прогнозируемого второго раунда на октябрьском драфте НХЛ. Руководство «Каролины» результаты немецкого обследования устроили, однако ИИХФ по-прежнему не даёт Никишину допуск к международным соревнованиям и может лишить его последней возможности сыграть на МЧМ.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Если в прошлом году удивлял просто сам факт того, что Знарок подтягивает в состав юниора, то когда КХЛ в октябре дала добро Никишину на участие в этом сезоне, стало поражать то, что рулевой красно-белых старается не зажимать его в рамки и не пытается переформатировать. Его стиль игры типичен для Северной Америки, однако в России, где у защитников тяга к риску и креативу насильно атрофируется с детства, подобные хоккеисты появляются очень редко и на взрослом уровне их вынуждают упрощать свою игру. И какое-то время казалось, что один из главных консерваторов лиги может придушить его индивидуальность. Понятно, что в дебютном сезоне Знарок не позволил Никишину играть в тот чумовой хоккей, в который он играл в «Крыльях», но, кажется, в этом году Олег Валерьевич решил чуть развязать ему руки и пока 19-летний защитник приятно удивляет.



В последних четырёх матчах из-за травмы Эмиля Юсе Никишин выходил в первой паре с Яковым Рыловым, а в матче с «Северсталью» сыграл 20 минут и регулярно появлялся на большинстве во второй спецбригаде единственным защитником. Разумеется, при наличии Широкова и Фёдорова в расстановке Знарок не будет завязывать розыгрыш лишнего на 19-летнем пацане, но уже сам факт его появления в большинстве говорит о том, насколько рулевой «Спартака» доверяет Никишину. Однако свои 2 очка Никишин набрал не в большинстве, а в равных составах.



В первом периоде он здорово увидел, что перед воротами «Северстали» образовался неплохой трафик, бросил и после его полунаброса Сергей Широков, закрывавший Подъяпольского, запихал шайбу в створ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

А в овертайме пасом от борта отправил Максима Цыплакова в поход за победной шайбой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно и другое. За несколько дней до своего лучшего матча в КХЛ, Никишин в Подольске выдал худший матч «регулярки», совершив две грубые голевые ошибки: сначала он проиграл свой пятак, а чуть позже, заигравшись в нападении, полетел меняться на лавку прямо во время контратаки соперника. Тогда Знарок посадил 19-летнего пацана уже в середине второго периода, но после провальной игры не убрал его на трибуны, а уже в следующей встрече против того же «Витязя» дал шанс на реабилитацию и возможность прийти в себя.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В одном из своих интервью Олег Валерьевич говорил, что всегда простит ошибку, но никогда не простит отсутствие огня и бойцовских качеств. У Никишина же с этими качествами всё в порядке. Достаточно вспомнить, как в прошлом плей-офф он без раздумий полетел драться с опытнейшем Игорем Полыгаловым. Возможно именно из-за мужского начала Знарок прикрывает глаза на ошибки Никишина и доверяет ему так, как не доверял ни одному пацану в его возрасте, но от этого союза выиграют все — и Никишин, и Знарок, и «Спартак» и КХЛ, которая может наконец-то получить топового российского атакующего защитника. Игровое время, большинство, доверие тренера и возможность относительно спокойно набивать шишки — что ещё нужно Александру, чтобы через несколько лет разрушить легионерскую монополию на звание самого результативного защитника лиги?