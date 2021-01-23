Худобин тащил, Радулов творил красоту! «Даллас» начал сезон с сокрушительного разгрома

Пять голов в большинстве, один в меньшинстве и один в равных составах – единственной ложкой дёгтя в бочке мёда стала травма Бенна.

«Даллас» позже всех в НХЛ начал сезон из-за вспышки коронавируса в команде. Лиге пришлось перенести первые четыре матча команды после того, как 17 игроков сдали положительный тест. К счастью, большая часть хоккеистов перенесла болезнь без симптомов и, кажется, только успела ещё больше соскучиться по хоккею.



«Мы готовы играть с соперником, играть что-то, кроме двусторонок. Мы хотим переживать подъём эмоций, хотим, чтобы адреналин потёк по венам», — так описывал состояние «звёзд « главный тренер Рик Боунесс. Что ж, команда его не подвела, неожиданно разразившись пятью голами за 14 минут во втором периоде!

Но для начала, конечно, надо было войти в игровой ритм, на это ушёл весь первый период, в котором «Нэшвилл» смотрелся гораздо предпочтительнее. «Когда команда проваливается, нужен вратарь. И нам точно был нужен Добби в первом периоде», — отметил Боунесс. К счастью, Антон Худобин выглядел каменной стеной, совсем как в прошедшем плей-офф, и спокойно тащил все броски «Нэшвилла».

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Голевая феерия началась, когда «Нэшвилл» остался втроём против пятерых. Александр Радулов отдал шикарную передачу на Джо Павелски, который расстрелял пустой угол ворот Юусе Сароса. Затем, уже в формате «пять на четыре», они поменялись ролями – Павелски отдал передачу от синей линии, Радулов мастерски подправил шайбу клюшкой между ног. «Была борьба в углу, потом Павелски остановил шайбу на синей линии. Я постарался занять место перед воротами, Павс меня увидел, нанёс бросок, а я переправил шайбу в ворота. Возможно, мне немного повезло с этим голом», — сказал россиянин.

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«Нэшвилл» не только постоянно удалялся, но и совершенно ничего не мог поделать с «Далласом» на своём пятачке. В середине периода перед Саросом комфортно расположился Денис Гурьянов и реализовал третье большинство команды – снова подправлением.

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Не большинством единым – следующий гол «Даллас» забил в равных составах. Радулов пошёл в прессинг за ворота, поборолся с Саросом, отобрал у него шайбу, переправил её партнёрам, а дальше – дело техники. Вернуться на пятачок, а когда туда придёт шайба, поймать её на лету и по-теннисному переправить в ворота. Ещё одна красота от россиянина! Двадцатиминутка завершилась издевательским голом Эсы Линделла – защитник убежал в контратаку в меньшинстве и забил пятый гол.

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Большой ложкой дёгтя в бочке мёда для «Далласа» стала травма капитана Джейми Бенна, который крайне неудачно столкнулся с Виктором Арвидссоном и повредил ногу. Он провёл ещё несколько смен, но на третий период не вышел. Насколько серьёзно повреждение, пока неизвестно.



В третьем периоде «звёзды» и не думали останавливаться и забросили ещё две шайбы, доведя счёт до сокрушительного разгрома, а Худобин одержал сотую победу в карьере. «Не знал, что это моя сотая победа. Слышал, как болельщики скандировали моё имя, у меня от этого мурашки пошли по коже. Не буду раскрывать все секреты нашего успеха», — сказал голкипер.



Впервые за 40 лет «Даллас» забил семь голов в первом матче сезона. Перед началом чемпионата в команде часто говорили о том, что у них осталось незавершённое дело с прошлого сезона. «Звёзды» не хотят довольствоваться одним появлением в финале Кубка Стэнли, и в этом году намереваются развить свой успех. И пока что им не в силах помешать ни травмы (в лазарете находятся Тайлер Сегин и Бен Бишоп), ни коронавирус.