Василевский «засушил» разобранный «Даллас», Сергачёв превратился в бомбардира!

Финальная серия Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом», которой мы наслаждались в сентябре, уже несколько забылась. Те шесть матчей были красивой дуэлью российских голкиперов Андрея Василевского и Антона Худобина, а точку в ней поставил «сухарь» уфимца в последней, шестой встрече, которая принесла «молниям» заветную Чашу.



Нынешняя встреча между «Старз» и «Лайтнинг» была первой, начиная с того финала. Изначально «Тампа» должна была ехать в Техас на выезд в начале чемпионата, но матчи были отложены из-за вспышки коронавируса. Недавняя поездка в гости к «Старз» также была сорвана, но уже из-за рекордных морозов в «штате одинокой звезды», которые нарушили электроснабжение и лишили многие объекты электричества.

В результате, «Даллас» был единственной командой Центрального дивизиона, который, благодаря удивительному стечению обстоятельств, с «Тампой» в этом регулярном чемпионате ещё не играл. Обе команды признавали, что это достаточно странный момент, но не выделяли игру из ряда остальных. Для «Далласа» вообще главным соперником становятся не оппоненты, а расписание: по различным причинам было перенесено аж 8 матчей «Старз», что вынуждает команду Рика Боунесса сыграть 43 матча за 76 дней.



«Хоккей не предназначен для того, чтобы играть в него 4 матча за 6 дней. Никогда не видел ничего подобного! И, надеюсь, что никогда больше не увижу. Без преувеличения, для наших хоккеистов это будет солидным испытанием, это будет очень трудно», — сказал Боунесс, и предрёк, что после такого марафона в команде будет ещё больше травм.



Что же до «молний», то у них появились новые соперники, и, в первую очередь, это сосед по штату — «Флорида Пантерз», которая обеспечила болельщикам появление долгожданного дерби. А «Даллас», как показала практика, выйти на прежний уровень пока не может, и матч-реванш получился для «Старз» откровенно провальным.



«Даллас» начал достаточно живо, и уже на седьмой минуте защитник Джейми Олексяк провёл очень неплохую драку с Патриком Маруном, в которой выиграл по очкам. Но для «Старз» этот успех оказался единственным в матче, а голкипер «молний» Андрей Василевский временами откровенно скучал — по его воротам было нанесено лишь 20 бросков.



«Бой Маруна и Олексяка словно привёл нас в чувство. После этого ноги забегали, мы начали действовать лучше. Хорошо сработали командой, спецбригады отыграли отлично», — отметил наставник «Тампы» Джон Купер.

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Одним из эпизодов, которые «высосали» энергию из «Далласа», стал гол, который «молнии» забили при игре в меньшинстве. Стивен Стэмкос и Энтони Чирелли убежали вдвоём против одного защитника, и Чирелли, который не играл с 11 февраля из-за травмы, без малейших проблем переиграл Антона Худобина.



«Чирелли делает нашу атаку глубже. Он — один из лучших центров в лиге, и когда в состав возвращается игрок такого уровня, то всё встаёт на свои места. Он здорово справился и удачно забил при игре в меньшинстве, это был важный момент», — отметил Джон Купер.

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«Даллас» не извлёк выгоды из неплохого начала, а затем у «звёзд» начались постоянные потери шайбы, которые приводили к острым контратакам. Быстрые выпады «Тампы» лишили гостей реальных шансов на сопротивление, а когда удавалось организовать что-то приемлемое в атаке, в дело вступал Василевский. Андрей нейтрализовал все 20 бросков, второй матч подряд отыграл на ноль и одержал свою двенадцатую победу в 16 матчах.



«Не нужно сравнивать нынешние команды с теми, что играли в финале Кубка Стэнли в сентябре. Уже идёт другой сезон, все хотят победить. История останется с нами, но у соперника хорошая команда. Счёт не показал того напряжения, которое было на льду. В начале матча у нас было несколько плохих потерь, но затем мы исправились и усложнили сопернику жизнь. У «Далласа» не было большого количества моментов, а Васи был просто на высоте. Так что мне понравилась сегодняшняя игра», — сказал Стэмкос, но это выглядело, словно комплимент разобранным «звёздам».

Команда Рика Боунесса выиграла только один матч из последних девяти, и на данный момент замыкает турнирную таблицу своего дивизиона. Отставание от кубковой ватерлинии составляет 10 очков, но у «Далласа» много отложенных матчей. Учитывая темп, с которым «Старз» предстоит навёрстывать график, шансы команды на повторение прошлогоднего успеха пока выглядят минимальными.



«Спецбригады — это полная катастрофа. Большинство просто высосало жизнь, все силы ушли. Шесть раз мы имели численное преимущество, и восемь нападающих — наших лучших парней! — даже не попали в створ ворот», — бушевал Боунесс после матча. «Даллас» играл без Радулова, Сегина и Бишопа, «Тампа» играла без Кучерова, но в этот вечер между командами была настоящая пропасть: «молнии» снова нацелены на Кубок Стэнли, а «звёзды» просто пытались хоть как-то соответствовать уровню оппонентов.



У «Тампы» ассистентским дублем отметился Михаил Сергачёв. На его счету 15 (1+14) очков в 19 матчах, и россиянин идёт на четвёртом месте в списке лучших бомбардиров команды, четыре балла уступая трём лидерам — Стэмкосу, Палату и Хедману.

