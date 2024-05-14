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В «Ак Барсе» объяснили назначение Гатиятулина главным тренером

В «Ак Барсе» объяснили назначение Гатиятулина главным тренером
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение Анвара Гатиятулина главным тренером клуба.

«Мы давно следили за работой Анвара Рафаиловича в других клубах, он не первый год был в сфере наших интересов. Но ранее не было возможности пригласить его в наш клуб из-за контрактных обязательств перед другими клубами. Это очень хороший тренер, прошедший все ступени развития – от детской школы до сборной России. Он работал в хороших клубах с игроками разного уровня и не стоит на месте – всё ещё развивается и обучается. Во время переговоров мы поняли, что системный подход Гатиятулина подходит нашему клубу.

Задачи тренерского штаба – соответствовать высокой планке выступлений «Ак Барса», а также развивать игроков нашей системы», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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