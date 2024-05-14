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Главный тренер «Колорадо» высказался об отстранении Ничушкина

Главный тренер «Колорадо» высказался об отстранении Ничушкина
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения от «Даллас Старз» (1:5) прокомментировал отстранение от игры в лиге российского нападающего клуба Валерия Ничушкина.

«Я получил эту новость после разминки перед игрой [с «Далласом»]. Конечно, это плохо для нашей команды. Однако нам нужно перевернуть страницу, мы должны играть намного лучше, чем сегодня. В раздевалке всё ещё есть более 20 парней, которые заботятся о победе и хотят её достичь. Это то, на чём нам нужно сосредоточиться. Это вредит нашей команде, без вопросов. Ничушкин — отличный игрок.

Я узнал Вэла как человека, узнал его как одного из наших товарищей по команде и игрока, и я хочу для него лучшего. Хочу, чтобы он был счастлив, и хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нашей команды. Я хочу лучшего для него и его семьи. Мы надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», — цитирует Беднара сайт НХЛ.

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