Журналист: «Колорадо» дал Ничушкину второй шанс, он всё испортил

Североамериканский журналист Шон Килер в статье на сайте The Denver Post оценил отстранение российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Колорадо» дал Валерию Ничушкину второй шанс. Он всё испортил. Время двигаться дальше.

Вы плачете по этому человеку, злитесь из-за потери, вы задаетесь вопросом о фронт-офисе клуба, который защищал и помогал своему проблемному нападающему. Только для того, чтобы снова всё «сгорело». Всё кончено. Чемпионское окно не будет ждать.

Если он не может помочь вам выиграть ещё один Кубок Стэнли, пришло время отказаться от него. Пусть кто-нибудь другой возьмёт на себя эту задачу. Вы скажете, что у Ничушкина слишком большой талант, чтобы от него отказаться. Абсолютная правда. Но он также слишком ненадёжен, чтобы на него можно было положиться.

Это блеск, который разбивает ваше сердце. Когда Ничушкин в игре, он — сила природы, искусный игрок, ставящий заслон, чит-код для игры в большинстве, колосс с мягкими, осторожными руками часовщика.

Два плей-офф подряд. Два исчезновения в плей-офф подряд. «Колорадо» не может себе позволить третий», — написал Килер в статье.