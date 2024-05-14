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«Много конструктивных идей». Назаров – об официальном закрытии сезона КХЛ

«Много конструктивных идей». Назаров – об официальном закрытии сезона КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал закрытие сезона в Континентальной хоккейной лиге, которое состоялось вчера, 13 мая.

«Бессонные ночи продолжаются, серия «Рейнджерс» с «Каролиной» получается очень интересной и захватывающей, российские ребята радуют. Что касается сезона в КХЛ, то теперь можно официально констатировать, что он завершён. Накануне прошла церемония закрытия, лично я услышал много конструктивных идей в плане дальнейшего развития лиги. Нужно продолжать двигаться в этом направлении», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Накануне, 13 мая, в Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ, после чего президент лиги Алексей Морозов провёл пресс-конференцию для журналистов.

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