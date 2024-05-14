«Балбес, неужели трудно подержать себя в руках?» Чемпион мира об отстранении Ничушкина

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко высказался об отстранении российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от игр в Национальной хоккейной лиге.

«Это не лечится, как я понимаю. Взять похерить всё. Балбес, просто балбес. Колхоз. Для меня это непонятно. Ты профессиональный спортсмен. Как так можно, ну как? Не знаю, у меня в голове это не укладывается. Неужели так трудно себя подержать в руках месяц-два? Это, наверное, уже зависимость, для меня это необъяснимо. Честно. Это уже не первый и даже не второй раз. Горячий челябинский парень, как в «Наша Russia», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.