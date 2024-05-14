Гендиректор «Динамо» — об обещании Гусева: слова Никиты имеют под собой основания

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о ситуации с контрактом нападающего Никиты Гусева.

— Спортивный директор Алексей Сопин сказал, что у клуба есть обещание со стороны Никиты Гусева, что в следующем сезоне он будет выступать в России только за «Динамо», если останется в КХЛ.

— Вы знаете, есть игрок – есть тренер. Получаются хорошие истории тогда, когда игрок попадает к своему тренеру. Думаю, что вы все увидели, что под руководством Алексея Николаевича Кудашова Никита всегда проводит свои лучшие сезоны. Поэтому мы очень рады, что у нас есть тренер, у которого игрок может стать одним из лучших в лиге. Эти слова Никиты про то, что он будет играть только за «Динамо», если останется в КХЛ, имеют под собой все основания, — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.