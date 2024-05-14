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КХЛ назвала топ-5 команд лиги по совокупному рейтингу

КХЛ назвала топ-5 команд лиги по совокупному рейтингу
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Континентальная хоккейная лига представила обновлённый рейтинг клубов, который формируется за три последних сезона на основе 10 параметров, разбитых на четыре блока – спорт, финансы, арена, коммерция.

Лидером нового рейтинга стал «Металлург», в пятёрку лучших команд по стоимости спортивного результата также вошли ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Северсталь».

Напомним, на пути к победному финалу с «Локомотивом» «Магнитка» выбила из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Накануне, 13 мая, в Москве состоялось совещание руководителей клубов КХЛ, после чего президент лиги Алексей Морозов провёл пресс-конференцию для журналистов.

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