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«Это может подкосить команду, но мы все профессионалы». Нападающий «Колорадо» о Ничушкине

«Это может подкосить команду, но мы все профессионалы». Нападающий «Колорадо» о Ничушкине
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джонатан Друен прокомментировал отстранение от игры в лиге российского форварда клуба Валерия Ничушкина.

«Да, это может подкосить команду, но мы все люди, мы все профессионалы. Это вещи, которые вы не можете контролировать. Нельзя по-настоящему зацикливаться на этом. Когда мы услышали эту новость, мы были шокированы. Это плохо, но нам нужно двигаться дальше и готовиться к следующей игре», — приводит слова Друена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей плей-офф хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

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