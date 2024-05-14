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«Медленный темп, медленное мышление». Тренер «Колорадо» — о поражении от «Далласа»

«Медленный темп, медленное мышление». Тренер «Колорадо» — о поражении от «Далласа»
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение от «Даллас Старз» в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«В первом периоде мы выглядели застывшими. Мы не двигались. Было похоже, что мы устали и нам нужен отдых. Во втором периоде мы стали играть лучше, но всё ещё присутствовало напряжение. Медленный темп, медленное мышление, отсутствие исполнения. Я не скажу, что ребята не старались, но сегодня всё шло тяжело», — приводит слова Беднара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5). «Даллас» повёл в серии 3-1 и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.

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