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Гендиректор «Динамо» рассказал, будет ли клуб полностью использовать лимит на легионеров

Гендиректор «Динамо» рассказал, будет ли клуб полностью использовать лимит на легионеров
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, будет ли клуб полностью использовать лимит на легионеров в пять игроков.

— С начала открытия рынка свободных агентов прошло уже две недели, за которые ваш клуб официально не объявил ни об одном трансфере.

— У нас всё совершенно нормально. Работа ведётся в планомерном ключе. Думаю, что в самое ближайшее время последуют новости, которые порадуют наших поклонников и всех тех, кто переживает за наш клуб. Осталась пара дней, через которые вы всё узнаете.

— Новый лимит на легионеров будете использовать на 100 процентов?

— Мы планируем заполнять вакансии в составе хорошими игроками. Если это будет легионер – рассмотрим его. Если это будет хороший россиянин – рассмотрим его. Мы будем рассматривать качественного игрока из любой страны. У нас в клубе нет категорий – россиянин или легионер. Есть одна категория – хороший игрок. Любого хорошего игрока будем рассматривать, — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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