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Никишин с Субботиной на красной дорожке, Галич и Гараев вели церемонию закрытия. Фото

Никишин с Субботиной на красной дорожке, Галич и Гараев вели церемонию закрытия. Фото
КХЛ
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13 мая 2024 года в Концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась торжественная церемония закрытия сезона Фонбет КХЛ-2023/2024.

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были объявлены лауреаты награды «Золотой шлем», которая вручается трём лучшим нападающим, двум защитникам и одному вратарю.

В символическую сборную сезона вошли Илья Набоков («Металлург»), Александр Никишин (СКА), Робин Пресс («Металлург»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Николай Голдобин («Спартак») и Владимир Ткачёв («Авангард»).

Также Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лауреата на приз лучшему голкиперу прошедшего сезона. Им стал вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев.

Исаев провёл в сезоне 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85.

Лучшие фото с церемонии закрытия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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