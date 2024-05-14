Гатиятулин: работа в «Ак Барсе» — вызов для любого тренера

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера казанского клуба.

«Работа в «Ак Барсе» – вызов для любого тренера, я понимаю амбиции клуба и уже чувствую, какое внимание команде уделяют болельщики, руководство республики и «Татнефти». Мы всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней. Для меня лично переезд в Татарстан тоже многое значит, ментально мне здесь очень комфортно.

Тренеров, с которыми мы будем работать, я знаю давно, они хорошо себя зарекомендовали, у нас есть опыт совместных побед. Все ребята профессионалы, детально разбирают игры, много работают индивидуально с хоккеистами. Весь наш штаб постоянно обучается, мы стараемся идти в ногу со временем, искать новые знания.

Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, потому важно будет подготовить команду физически. Первоочередная задача штаба – как можно скорее объяснить все требования хоккеистам, чтобы наша игровая картинка начала развиваться», — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).