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Вячеслав Быков назвал фаворитов чемпионата мира — 2024

Вячеслав Быков назвал фаворитов чемпионата мира — 2024
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал о главных фаворитах чемпионата мира — 2024.

«Фавориты? Думаю, фаворитами турнира традиционно будут североамериканцы, скандинавы и возможно, чехи или словаки. Сейчас всё зависит от качества приглашенных игроков и их отношению к турниру», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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