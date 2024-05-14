Вячеслав Быков назвал фаворитов чемпионата мира — 2024

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал о главных фаворитах чемпионата мира — 2024.

«Фавориты? Думаю, фаворитами турнира традиционно будут североамериканцы, скандинавы и возможно, чехи или словаки. Сейчас всё зависит от качества приглашенных игроков и их отношению к турниру», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.