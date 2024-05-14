Андрей Коваленко рассказал о позиции тренеров «Колорадо» в отношении его сына Николая

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал о позиции тренерского штаба «Колорадо Эвеланш» в отношении его сына Николая.

— Сейчас сын получает бесценный опыт, на высоком уровне. Стараюсь его поддержать, говорю, что состав команды сформировался ещё осенью, войти в него с листа не так просто. Но Николай — максималист, рвётся в бой.

— Что говорят тренеры?

— Говорят, что конкуренция очень высокая и надо постепенно адаптироваться к ритму решающих серий плей-офф. Посмотрим, может, на этом неудачном для «Колорадо» отрезке что-то в составе и поменяется, — сказал Андрей Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Коваленко после проведённого сезона в КХЛ за нижегородское «Торпедо» дебютировал в НХЛ. Российский форвард принял участие в двух матчах плей-офф с «Виннипегом» без набранных очков. «Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли уступают «Далласу» со счётом 1-3 в серии.