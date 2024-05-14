В Казани завершился групповой этап международного Кубка ОРХИС

13 мая в Казани завершился групповой этап ТАТНЕФТЬ Кубка Организации развития хоккея исламских стран (ОРХИС): участники группы А провели по три матча, группы В – по два.

Турнир стартовал с матчей группы А, где в первый игровой день Казахстан переиграл команду Кыргызстана (7:4), а Татарстан с крупным счётом одолел объединённую команду Турции, Монголии и Ливана (MIX TEAM) (12:3). В единственном матче группы В Азербайджан был сильнее Бахрейна (8:3).

Во второй игровой день Кыргызстан взял реванш за осечку в первом матче на турнире, не оставив шансов MIX TEAM (11:4). Татарстан во встрече, определяющей лидерство в группе А, обыграл Казахстан (5:1). В группе В Бахрейн переиграл Иран в результативной встрече (7:4).

В заключительном матче на групповом этапе Казахстан справился с MIX TEAM (9:3), обеспечив себе вторую строчку в квартете А. Татарстан завершил своё выступление на первом этапе турнира без потерянных очков, одолев Кыргызстан (5:3). Азербайджан одержал победу в группе В, одолев в третий день Иран (11:6).

14 мая ТАТНЕФТЬ Кубок ОРХИС продолжится полуфинальными играми. В 11:00 на главном льду «Татнефть Арены» встретятся Татарстан и MIX TEAM, а в 15:00 – Казахстан и Кыргызстан. На малом льду в 15:00 начнётся матч между Бахрейном и Ираном.