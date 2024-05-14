В «Динамо» извинились перед КХЛ и объяснили, почему Гусев пропустил церемонию закрытия

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал отсутствие выступавшего за клуб в чемпионате-2023/2024 российского нападающего Никиты Гусева на церемонии закрытия сезона КХЛ. 31-летний форвард был признан самым ценным игроком минувшего сезона, но лично не смог получить положенную ему награду – «Золотую клюшку».

— Как добиться того, чтобы в следующем сезоне у московского «Динамо» было больше наград на церемонии закрытия сезона КХЛ?

— У московского «Динамо» было нормальное количество наград на церемонии. Мы благодарны организаторам за то, что они оценили работу нашего клуба, всех коммерческих и маркетинговых служб. Нам это очень приятно. Награды даются за определённые спортивные достижения. Будем стараться, чтобы мы были выше, тогда будет и больше наград.

— Лучший игрок сезона КХЛ Никита Гусев пропустил церемонию закрытия – в лиге из-за этого сильно расстроились.

— У Никиты так сложились обстоятельства, что в силу них он не смог приехать на церемонию. У каждого человека есть свои определённые планы, свои проблемы со здоровьем, которые необходимо решать. Получилось так, что всё наложилось на это время. Мы приносим свои извинения КХЛ. Мы не хотели, чтобы так вышло. Нам было бы очень приятно, чтобы наш игрок находился здесь в числе ведущих номинантов, но получилось, как получилось, — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.