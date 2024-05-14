«Жаль, что всё так закончилось». Защитник «Колорадо» Макар — о потерях клуба

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар выразил сожаление потерями «лавин» в виде российского нападающего Валерия Ничушкина и игрока обороны клуба Девона Тэйвза, который выбыл из-за болезни.

«Это определённо тяжело. Очевидно, что мы возвращались домой, ожидая, что оба будут играть. Жаль, что всё так закончилось. В то же время у нас сильная команда, вернулся форвард Друен, так что в раздевалке царит большая уверенность», — цитирует Макара официальный сайт НХЛ.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5). «Даллас» повёл в серии 3-1 и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.