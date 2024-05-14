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Журналист: Ничушкина отстранила НХЛ, не он решил покинуть «Колорадо», это важно понимать

Журналист: Ничушкина отстранила НХЛ, не он решил покинуть «Колорадо», это важно понимать
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Североамериканский журналист Уилл Петерсен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рассказал о подробностях отстранения российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от игр в Национальной хоккейной лиге.

«Валерий Ничушкин не выбирал покинуть «Колорадо». Его отстранила НХЛ. Это важно понимать, не позволяйте другим искажать факты. Надеюсь, Валерий на этот раз получит реальную помощь», — написал Петерсен.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

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