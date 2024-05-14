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Главный тренер «Далласа» рассказал, как на «Колорадо» повлияло отстранение Ничушкина

Главный тренер «Далласа» рассказал, как на «Колорадо» повлияло отстранение Ничушкина
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур рассказал, как на «Колорадо Эвеланш» повлияло отстранение российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина.

«Нет никаких сомнений в том, что происходящее вне льда повлияло на «Колорадо». Они были немного не в своей тарелке, это очевидно. Я уверен, что они смогут перегруппироваться. «Колорадо» не собирается сдаваться. Мы ожидаем, что следующую встречу будет сложнее всего выиграть», — цитирует Дебура The Denver Post.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5). «Даллас» повёл в серии 3-1 и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.

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