Главный тренер «Далласа» рассказал, как на «Колорадо» повлияло отстранение Ничушкина

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур рассказал, как на «Колорадо Эвеланш» повлияло отстранение российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина.

«Нет никаких сомнений в том, что происходящее вне льда повлияло на «Колорадо». Они были немного не в своей тарелке, это очевидно. Я уверен, что они смогут перегруппироваться. «Колорадо» не собирается сдаваться. Мы ожидаем, что следующую встречу будет сложнее всего выиграть», — цитирует Дебура The Denver Post.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5). «Даллас» повёл в серии 3-1 и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.