21-летний форвард «Далласа» повторил необычный рекорд Гретцки в Кубке Стэнли

Нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон забросил две шайбы во встрече серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (5:1).

Джонстон забросил по шайбе в меньшинстве и большинстве. Как сообщает Sportsnet, Джонстон повторил рекорд Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ. Только Джонстон и Гретцки забивали в меньшинстве и большинстве в одном матче Кубка Стэнли в возрасте 21 года или младше.

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5). Счёт в серии — 3-1 в пользу «звёзд».

Напомним, Джонстон провёл свой второй матч с более чем одним голом в плей-офф в возрасте до 21 года, что является вторым показателем в истории лиги.