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Анвар Гатиятулин официально назначен главным тренером «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин официально назначен главным тренером «Ак Барса»
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Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Контракт со специалистом и его тренерским штабом рассчитан на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Помощниками Гатиятулина станут Алексей Тертышный, Александр Макрицкий и Денис Ячменёв. Должность тренера вратарей займёт Георгий Гелашвили, а Брэндон Бови продолжит работать тренером по физподготовке.

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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