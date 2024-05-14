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Назван тренерский штаб клуба ВХЛ «Звезда» на сезон-2024/2025

Назван тренерский штаб клуба ВХЛ «Звезда» на сезон-2024/2025
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Тренерский штаб «Звезды» в полном составе продолжит работу с командой в сезоне-2024/2025, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с клубом продлил главный тренер «Звезды» Ринат Хасанов, а также его помощники: старший тренер Константин Корнеев, тренер Дмитрий Субботин, тренер вратарей Виталий Еремеев, тренер по физподготовке Артём Тернавский.

В сезоне-2023/2024 «Звезда» под руководством нового тренерского штаба впервые с 2021 года вышла в плей-офф, заняв 14-е место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. При этом команда была самой молодой среди участников Кубка Петрова.

Напомним, победителем плей-офф Всероссийской хоккейной лиги в сезоне-2023/2024 стал альметьевский «Нефтяник», который в финальной серии обыграл тульский АКМ.

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