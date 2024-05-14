В «Динамо» заявили, что поддержат Пакетта, если канадец захочет стать гражданином России

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о возможности получения российского гражданства канадским форвардом бело-голубых Седриком Пакеттом.

— Прошла информация, что канадский форвард вашей команды Седрик Пакетт изъявил желание получить гражданство России.

— Знаете, мы привыкли жить не информацией, не слухами, а исключительно фактами. Со своей стороны я могу сказать, что Седрику очень нравится в Москве. Ему нравится быть в России. Он любит «Динамо» и любит страну, в которой сейчас живёт и играет. Его здесь вполне всё устраивает. Он ценит отношение клуба к нему, отношение руководства и владельцев команды.

Если Седрик действительно проявит такое желание, то со стороны клуба он получит полную помощь. Мы ценим игроков, которые полностью отдаются на площадке. Тем более что мы видели, как в плей-офф Седрик выступал с переломом. Это такой элемент спортивного мужества. Если у него будут такие мысли, то мы это только поддержим. Если всё срастётся, мы об этом скажем, — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.