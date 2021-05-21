Кучеров неудержим! Выбил 100 очков в плей-офф НХЛ, догнав ещё одну русскую легенду

Но усилия нападения «молний» разбиваются о беспомощность их обороны. Ещё и Василевский не выручает.

Серия между «Флоридой» и «Тампой» перебралась на домашнюю площадку «молний», где подопечные Джона Купера были полны решимости закончить начатое в гостях.

Однако уже на старте встречи всё пошло не по сценарию «Лайтнинг»: к 8-й минуте они «горели» 0:2. Сначала в контратаке отличился Сэм Беннетт, а затем Радко Гудас прошил Андрея Василевского кистевым броском в ближний угол. Россиянин не выручил.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Как любят говорить наши комментаторы, в раздевалке «Тампы» в перерыве наверняка состоялся серьёзный разговор, и во втором периоде «молнии» отправили в ворота Криса Дриджера сразу 5 шайб, пропустив лишь одну. Чирелли добил с пятачка, а Колтон неожиданно бросил с разворота из круга вбрасывания — и вот уже 2:2 к 26-й минуте.

А затем капитанский гол оформил Стивен Стэмкос, для которого в этой атаке всё сделал Райан Макдона.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Флорида» отыгралась усилиями Веннберга, но под конец периода настало время убойнейшего большинства «молний». Хозяева реализовали две попытки, в обоих розыгрышах приняли участие Хедман и Пойнт, ну а в четвёртом голе идеальную комбинацию пасом в касание поддержал и Никита Кучеров.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Это, между прочим, 100-е очко неудержимого в этом мае Кучерова в плей-офф НХЛ. Никита повторил результат Алексея Ковалёва по количеству очков, набранных россиянами в матчах Кубка Стэнли. Кучеров догнал в этом списке очередную легенду (во втором матче серии он превзошёл показатель Игоря Ларионова), а больше баллов, чем у Никиты, только у Дацюка, Зубова, Овечкина, Малкина и Фёдорова.

Под занавес второго периода с пятачка отличился Киллорн, счёт стал 5:3, и «Тампа» ушла на перерыв в отменном настроении. Однако хоккей — штука непредсказуемая. Наставник «пантер» Джоэль Кенневилль на третий отрезок выпустил в ворота своей команды Сергея Бобровского и, возможно, именно этот факт помог «Флориде» перевернуть матч.



По крайней мере, со всеми 9 бросками в створ российский голкипер справился, а вот его визави Василевский капитулировал трижды. Уже в начале периода большинство реализовал Хёрнквист, воспользовавшись очередной блестящей передачей Юбердо. А сравнять результат гостям удалось уже на 57-й минуте: Густава Форслинга защита «молний» оставила без прикрытия и тот со свободного льда перехитрил Василевского броском в домик.



5:5, а в овертайме развязка наступила очень быстро. Хедман и Рутта отвратительно сыграли в средней зоне, умудрившись запустить себе за спину одинокого Ломберга, и канадец в очной дуэли переиграл Василевского, принеся «Флориде» первую победу в серии.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Теперь в противостоянии счёт 2-1 в пользу «Тампы», но с такой игрой «молний» в обороне возможны любые сюжеты. Есть вопросы и к Василевскому, который, скажем откровенно, не выручает и не тащит свою команду, как в лучшие времена. Впрочем, то же самое можно сказать и применительно к защите «Флориды», а также к вратарям Дриджеру и Бобровскому. В этом противостоянии рулит атака, и вряд ли кто-то из сторонних болельщиков этим недоволен.