«Молнии» выиграли оба матча у «Флориды» в гостях и теперь едут домой заканчивать серию.

У Кучерова уже 99 очков в плей-офф НХЛ! «Тампа» нацелилась на второй Кубок Стэнли подряд?

Первый матч серии «Флорида» — «Тампа» порадовал обилием голов и захватывающим сюжетом: «пантеры» и «молнии» по очереди вырывались вперёд, лидеры обоих клубов показывали шикарный хоккей, а вратари Василевский и Бобровский были не в силах остановить атакующий карнавал.

На вторую игру у «Флориды» вместо Бобровского вышел Крис Дриджер, который хоть и зарабатывает в десять раз меньше россиянина, но в игровом плане выглядит с ним на равных. Но уже в первом периоде канадцу пришлось дважды капитулировать. На исходе 5-й минуты Киллорн и Стэмкос остались практически в одиночестве на пятачке, и капитан «молний» при помощи колена защитника открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Через 10 минут отличился Палат. Чех добил шайбу в ворота после того, как комбинация Кучеров — Пойнт завершилась броском последнего в крестовину.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский форвард в этом эпизоде набрал 99-е очко в плей-офф НХЛ. Мало сомнений, что уже в следующей игре Кучеров отметит юбилей. Кстати, в сегодняшней встрече Никита, пропустивший из-за проблем со здоровьем всю регулярку, едва вновь не получил серьёзную травму. В одном из моментов он убежал от опеки и открылся под передачу Пойнта в быстрой атаке, но, пытаясь добраться до шайбы, потерял равновесие, да ещё и Дриджер сунул клюшку точно в коньки Кучерову. В результате Никита на скорости влетел в борт, и выглядело это весьма опасно.



ВИДЕО



К счастью, всё обошлось. Кучеров сразу поднялся на ноги и продолжил игру, и ни его новое бедро, ни какая-либо другая часть тела не пострадали.

Тем временем, хоккей в этот вечер был не таким весёлым, как позавчера. Гораздо большую роль играли голкиперы. Василевский, например, пропустивший в последних трёх матчах с «Флоридой» 13 (!) шайб, в этот раз совершил 32 сейва и только однажды не смог помочь своей команде. На 35-й минуте Мэйсон Марчмент на пятачке замкнул великолепную передачу Картера Вераге.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Но больше ничего «Тампа» сделать хозяевам площадки не дала. В третьем периоде вспыхнули эмоции, участились стычки и небольшие провокации, но всё это не помогло «пантерам». На 59-й минуте Янни Гурд поразил пустые ворота «Флориды» и снял все вопросы о победителе матча.

«Тампа» повела в серии уже 2-0, и противостояние переезжает на домашнюю площадку «молний». Подопечные Джона Купера пока выглядят мощно, неужели они нацелились на второй Кубок Стэнли подряд?