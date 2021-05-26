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Казахстан — Германия — 3:2 — видео, голы, обзор матча чемпионата мира по хоккею — 2021

Победа Казахстана над немцами — приговор для Канады? Главная сенсация ЧМ стала ещё ближе!
Дмитрий Сторожев
Казахстан – Германия – 3:2 – видео, голы
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Подопечные Юрия Михайлиса нанесли пока ещё лидерам группы B первое поражение на чемпионате мира в Латвии.

Ни дня без сенсаций на чемпионате мира по хоккею – 2021 в Латвии! Даже те, кто пристально следит за всеми событиями проходящего в Риге первенства, наверняка уже сбились со счёта сюрпризов, которые нам успел преподнести этот турнир. В первой встрече дня в группе B сошлись две команды, которые подарили зрителям чемпионата уже не по одному сюрпризу. Сборная Казахстана, к удивлению многих, обыграла латвийцев и финнов, а Германия и вовсе захватила лидерство в группе с такими сборными, как Финляндия, Канада и США, да при этом ещё и с лучшей результативностью на всём турнире. И очный матч этих двух команд просто не мог обойтись без неожиданностей.

И первой неожиданностью, как ни странно, стал безголевой первый период. Прежде забивающие в любое время немцы не смогли подобрать ключ к воротам Никиты Бояркина. Да и казахстанцы особо не торопились пробивать Матиаса Нидербергера.

Зато со второй двадцатиминутки игра приняла куда более яркий атакующий окрас. И уже к середине периода команды обменялись результативными щелчками. Сначала Александр Шин с помощью рикошета от конька бросившегося под бросок защитника открыл счёт.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Радовались казахстанцы недолго. Спустя три минуты Кюнхакль восстановил равновесие, оставив не у дел Никиту Бояркина. Справедливости ради, ни один из голкиперов не имел никаких шансов выручить свою команду.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Подопечные Тони Сёдерхольма бросились развивать успех и даже вышли вперёд. Но гол был отменён. Юрий Михайлис заподозрил, что один из игроков сборной Германии находился в положении вне игры, и запросил видеопросмотр, который подтвердил офсайд.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Однако немцы долго не расстраивались и менее чем через минуту забросили уже по всем правилам. Казахстанцы получили двухминутный штраф и слишком глубоко сели в оборону, чем и воспользовался Маркус Айзеншмид, воплотив численное преимущество сборной Германии в преимущество на табло.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Третий период начался с первого на турнире штрафного броска в основное время. Капитан казахстанцев Старченко не упустил возможности сравнять счёт, запустив шайбу прямо в «домик» Нидербергеру. Очевидно, серия буллитов в первом матче с латвийцами не прошла даром.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

«Футбол – простая игра; 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает», — сказал однажды известный английский футболист Гари Линекер. В хоккее такой тенденции пока не наблюдается. И несмотря на то что в предыдущих матчах сборная Германии удавалось оказываться сильнее своих противников, сегодня настала пора и ей познать горечь поражения на этом турнире. За четыре с половиной минуты до конца основного времени Алексей Маклюков роскошным пасом через всю нейтральную зону разрезал оборону соперника и вывел один на один с голкипером ранее заработавшего для своей сборной штрафной бросок Павла Акользина. Новичок магнитогорского «Металлурга» переиграл голкипера немцев и снова вывел сборную Казахстана вперёд.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Подопечные Тони Сёдерхольма попытались сохранить свой непобедимый статус, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но казахстанцы сумели удержать благополучный для них результат.

ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 2
Германия
1:0 Шин (Степаненко, Шалапов) – 26:39' (5x5)   1:1 Кюнхакль (Ридер, Хольцер) – 29:38' (5x5)   1:2 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер) – 34:07' (5x4)   2:2 Старченко – 40:31' (бул)   3:2 Акользин (Маклюков) – 55:42' (5x5)

Своей победой сборная Казахстана не только вернула себе место в зоне плей-офф, но и ещё сильнее пошатнула и без того стремительно падающие шансы сборной Канады на выход из группы. Каждая из четырёх первых команд коллектива под буквой B набрала уже как минимум по семь очков, а в спину им дышит сборная США с шестью баллами и игрой в запасе. Соответственно, даже четыре победы канадцев в основное время не дадут им стопроцентной гарантии на проход в следующую стадию турнира. Главная сенсация ЧМ становится всё ближе.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2021
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