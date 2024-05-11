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Губерниев — о работе Ротенберга в «России 25»: он молодец, у ребят глаза горят

Губерниев — о работе Ротенберга в «России 25»: он молодец, у ребят глаза горят
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Российский журналист и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга.

«К турне сборной отношусь прекрасно. Надо продолжать играть, нужно задействовать хоккеистов, и институт сборной должен существовать. Роман Ротенберг, который объединяет команду, молодец. Я проводил презентацию этой сборной в Новогорске, общался с ребятами. Глаза горят, играть хотят, молодцы.

Более того, переполненные трибуны в разных городах свидетельствуют, что это и нам, и белорусам интересно. На уровне сборных должна быть игровая практика, и она у нас есть. Понятно, что это не заменит чемпионаты мира и является слабой компенсацией, но всё-таки. Мы развиваем спорт в тех условиях, в которые нас поставили», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

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