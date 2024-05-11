Сборная Польши впервые за 22 года забила гол на чемпионате мира по хоккею

В данный момент на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) проходит матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы Б — сборными Польши и Латвии. После первого периода счёт 1:0 в пользу польской национальной команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте стартового игрового отрезка нападающий Кшиштоф Мациас открыл счёт. Таким образом, он стал автором первого за 22 года гола поляков на мировых первенствах.

Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.