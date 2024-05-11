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Сборная Польши впервые за 22 года забила гол на чемпионате мира по хоккею

Сборная Польши впервые за 22 года забила гол на чемпионате мира по хоккею
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В данный момент на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) проходит матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы Б — сборными Польши и Латвии. После первого периода счёт 1:0 в пользу польской национальной команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Польша
2-й период
1 : 1
Латвия
1:0 Мациас (Михальски) – 15:29     1:1 Мамчицс (Ансонс, Индрашис) – 22:18    

На 16-й минуте стартового игрового отрезка нападающий Кшиштоф Мациас открыл счёт. Таким образом, он стал автором первого за 22 года гола поляков на мировых первенствах.

Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь чемпионата мира по хоккею - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею - 2024
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