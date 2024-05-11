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Драйзайтль и Макдэвид повторили достижение Гретцки и Курри в матче плей-офф НХЛ

Драйзайтль и Макдэвид повторили достижение Гретцки и Курри в матче плей-офф НХЛ
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В ночь с 10 на 11 мая прошёл второй матч серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз» (3:4ОТ).

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали нападающие Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Они поучаствовали во всех заброшенных шайбах своей команды и набрали по четыре очка каждый, забив гол и оформив ассистентский хет-трик.

Таким образом, форварды повторили партнёрский рекорд Уэйна Гретцки с Яри Курри, а также Гретцки и Пола Коффи — заброшенная шайба и три передачи в матче плей-офф НХЛ.

Благодаря результативной игре нападающих «Эдмонтон» одержал первую победу в серии и сравнял счёт — 1-1.

Следующий матч соперников состоится 13 мая на домашнем льду «Ойлерз». Начало в 4:30 мск.

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